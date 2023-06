Já nasceu o primeiro filho em comum entre Marc Anthony e Nadia Ferreira. A novidade foi anunciada nas redes sociais do casal.

O músico, de 54 anos, e a esposa, de 24, partilharam a primeira fotografia do bebé, cujo sexo e nome permanecem por revelar, e declararam: "O tempo de Deus é sempre perfeito".

O anúncio foi feito a 18 de junho, data em que se assinala o Dia do Pai em diversos países.

Para Marc Anthony este é o sétimo filho. O músico foi pai de Arianna Muñiz, na década de 1990, do relacionamento com Debbie Rosado. Ainda no âmbito desta união, adotou Alex, filho mais velho de Debbie e fruto de um relacionamento anterior.

Do casamento seguinte, com Dayanara Torres, nasceram Cristian, de 22 anos, e Ryan, de 19. Já do romance de longa data com Jennifer Lopez nasceram os gémeos Emme e Max , de quase 15 anos.

