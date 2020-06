Nuno Jesus, concorrente da sexta edição do programa 'Casa dos Segredos', da TVI, usou esta segunda-feira as suas redes sociais para partilhar com os seguidores uma notícia feliz: nasceu a sua primeira filha.

Madalena veio ao mundo no dia 12 de junho de 2020. "Foi o dia mais feliz da minha vida", garante o papá babado.

"Nasceste feliz e sorridente. Jamais esquecerei aquele teu primeiro olhar quando saíste da mãe e olhaste logo para mim, era um olhar tão puro e inocente", escreve Nuno numa declaração à qual juntou aquelas que são as primeiras fotografias da bebé.

"Prometo amar-te, educar-te e ser o teu colete à prova de bala, mas acima de tudo fazer-te feliz até ao fim dos meus dias. (...) Assistir a um parto é sem duvida um momento único e inesquecível", destaca ainda.

