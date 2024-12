Graciano Dias e Deolinda Codinha foram pais de uma menina há uma semana e a novidade foi agora destacada publicamente.

A companheira do ator publicou no Instagram, esta quinta-feira, algumas fotografias do nascimento da menina e revelou que a bebé, Alba, chegou num dia marcante.

"Há uma semana nascias tu, querida filha. Escolheste um dia muito bonito para nascer, a bisavó Lídia com certeza estará muito feliz onde quer que esteja. No meio de tanta incerteza, nasceste no ambiente mais bonito que alguma vez sonhei, um parto respeitado e humanizado com a sorte de ter a enfermeira Marta que jamais esquecerei", começou por escrever Deolinda Codinha.

"Proporcionou-nos a experiência mais arrebatadora e inesquecível das nossas vidas. Seremos eternamente gratos por tudo o que fez por nós. Sorte de quem passa e passará pelas mãos da Marta. Podia ficar aqui a escrever, mas não há palavras suficientes para descrever a sua dedicação. O Gabriel, super mano, está radiante com a chegada da mana que tanto ansiou estes nove meses. Agora estamos completos. O dia 5 de dezembro será para sempre um dia especial. Bem vinda, querida filha Alba", completou. Veja aqui.

Leia Também: Rita Pereira assinala o primeiro mês de vida da filha