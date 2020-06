Andreia Silva reuniu família e amigos este domingo para o tão desejado chá do bebé do seu rebento. Grávida pela primeira vez, a ex-concorrente do programa 'Love On Top', da TVI, aproveitou a ocasião para revelar (finalmente) o nome escolhido para o bebé.

Já os fãs, que não tiveram oportunidade de estar presentes na festas, a revelação ficou marcada para esta segunda-feira, às 19h00, no seu canal de YouTube.

Através de um vídeo, Andreia mostrou o momento em que na festa partilhou com os convidados a tão esperada revelação: o seu bebé vai chamar-se Ken.

