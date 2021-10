Daniel Malheiro, ex-participante do programa 'Quem Quer Namorar com o Agricultor?', já é pai de uma menina. A grande novidade foi anunciada nas redes sociais do antigo pretendente de Catarina Manique.

"Finalmente a chegada da nossa mais que tudo, Alana Malheiro", começa por declarar Daniel, que até já criou uma página de Instagram para a recém-nascida.

"Graças a Deus que tudo correu bem. A mãe foi muito forte e eu também, que até quase desmaiei. Mas pronto o mais difícil já foi, agora só nos resta tratá-la da melhor maneira possível no mundo e dar-lhe todo o nosso amor", conta o papá babada na legenda de uma fotografia onde mostra os pezinhos da bebé.

"Nunca te vai faltar nada, minha vida. Amo-vos muito e sou o homem mais feliz do mundo", termina.

Leia Também: Agricultor. "Mete-te confusão o João participar de novo?" 'Ex' responde