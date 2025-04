A concorrente Marta Neto, do programa da SIC, 'Casados à Primeira Vista', protagonizou um momento inédito no formato. Foi em pleno altar que a cabeleireira desmaiou, provocando o espanto dos convidados.

Mas antes desse momento, as imagens mostram que Marta ficou desagradada pelo aspeto físico do marido, César, nomeadamente em relação à questão dos dentes do tarólogo. A candidata tinha pedido à produção que o pretendente tivesse outro tipo de aparência relativamente à dentição.

Por isso, o desmaio levou a que os telespectadores fizessem algum tipo de especulação, questionando se tinha sido mesmo real.

Bruno Neto, filho da cabeleireira, foi até ao programa 'Estamos em casa', do passado sábado, esclarecer todas as dúvidas sobre o que se passou.

"Após o desmaio, saímos e a minha mãe diz: 'Eu não desmaiei, eu caí para o lado mas não desmaiei'. Era para não me deixar preocupado. Sou muito próximo a ela e fico preocupado, acho que é normal. Ela disse aquilo para eu não lhe dizer para ela não continuar. [...] O desmaio foi real. É indiscutível. Quem quiser acreditar, acredita", confessou.

Leia Também: Desmaio no altar em 'Casados'. Participante revela problema de saúde

Leia Também: Graça Peralta, de 'Casados à Primeira Vista', está de luto