Brandi Redmond, estrela de 'The Real Housewives of Dallas', deu à luz a terceira filha. A bebé Brilynn Mari Redmond foi apresentada nas redes sociais este domingo, no Dia dos Namorados, com fotografias exclusivas da revista People.

"O Dia de São Valentim chegou mais cedo este ano", anunciou a personalidade televisiva.

Brilynn é a terceira filha em comum de Brandi e Bryan Redmond. O casal tem ainda duas meninas - Brooklyn, de 11 anos, e Brinkley, de nove - e em 2019 adotou um menino, atualmente com dois anos.

