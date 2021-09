Florentino, de 22 anos, vive no campo pessoal um momento de enorme felicidade, ainda que com um sentimento agridoce. O jovem atleta foi pai pela primeira vez, de uma menina, no dia 1 de setembro.

"O melhor presente das nossas vidas chegou", anunciou Florentino ao partilhar nas suas redes sociais as primeiras fotografias da bebé Aylita, fruto do seu casamento com Bruna Guerreiro Luís.

Cinco dias após o nascimento da menina, o médio emprestado pelo Benfica ao Getafe, teve de rumar a Madrid e despedir-se da bebé.

"O momento de ir é o que mais custa, mas é um até já...", declara o papá babado ao partilhar uma imagem ternurenta com a sua menina.

Mais tarde, a esposa de Florentino deixou claro nas suas redes sociais que em breve rumará com a filha a Madrid para se juntar ao marido.

Clique na galeria para ficar a conhecer a pequena Aylita, que os fãs não têm dúvidas ser "a cara do pai".

