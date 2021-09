Katia Aveiro usou a funcionalidades das stories da sua conta de Instagram para responder às perguntas de alguns dos seus seguidores. Neste âmbito, um dos comentários que surgiu foi o seguinte: "Adorei como deste a volta à tua vida! De mãe solteira a uma dona de casa top. Adoro!"

Nesta ocasião, a irmã de Cristiano Ronaldo aproveitou para esclarecer: "Nunca fui mãe solteira, existe mãe e pronto. Mesmo quando estava sozinha, os meus filhos sempre tiveram o pai presente. Mãe solteira, a meu ver, é uma mulher que cria os filhos sozinha e graças a Deus não é, nem foi o meu caso".

"Mas obrigada pelo carinho (mas é importante eu sublinhar isso). As pessoas muitas vezes confundem uma mulher divorciada (que foi meu caso) com mãe solteira", completa.

Resposta dada por Katia Aveiro no Instagram© Instagram - Katia Aveiro

Note-se que Katia é mãe de Rodrigo, de 21 anos e Dinis, de 11, frutos da relação anterior com José Pereira. A empresária é ainda mãe de Valentina, de dois anos, do atual relacionamento com Alexandre Bertoluci Júnior.

