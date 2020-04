Tendo sido uma das modelos mais reconhecidas da sua época, Naomi Campbell teve a oportunidade de conhecer algumas das pessoas mais famosas do mundo, entre elas, o príncipe William e a princesa Diana.

Foi precisamente esse o momento que recordou no primeiro episódio de um programa online que lançou a propósito da quarentena.

"Eu fui com a Claudia (Schiffer) e a Christy (Turlington)", explicou Naomi, nomeando as outras modelos dos anos 1990. "Chegamos antes que ele voltasse para casa da escola. Foi tão fofo", refere, sublinhando que tal aconteceu no dia do aniversário do príncipe.

À conversa com Cindy Crawford durante o programa, conforme nota a revista People, esta também acabou por lembrar o momento em que conheceu William. "Fiquei tão intimidada ao conhecer a princesa Diana e estar no Palácio de Kensington e como ela era completamente verdadeira. Era muito descontraída", notou.

