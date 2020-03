Com todas as notícias sobre o surto do novo coronavírus, Naomi Campbell não quis arriscar e vestiu-se a rigor para mais uma viagem.

Germofóbica assumida, a modelo surgiu no aeroporto de Los Angeles com luvas, óculos, máscara e ainda um fato-macaco descartável. A manequim viajou para Nova Iorque, esta terça-feira.

Um momento que não passou despercebido e que começou rapidamente a circular nas redes sociais. Aliás, a própria Naomi fez questão de publicar algumas imagens na sua página do Instagram:

Leia Também: António Sala deixa conselhos. "Estejamos calmos, com pensamento positivo"