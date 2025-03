Naomi Campbell esteve presente no desfile da Chanel durante a Paris Fashion Week, esta terça-feira, dia 11 de março.

A modelo, de 54 anos, foi fotografada enquanto assistia ao desfile, e também do lado de fora. Aliás, vários fãs deslocaram-se até ao local para conseguir ver as celebridades no evento de moda e Naomi Campbell fez questão de cumprimentá-los.

No que ao look diz respeito, a modelo usou um vestido com padrão xadrez em tons pastel na zona do decote. Veja algumas imagens na galeria.

Leia Também: Com look arrojado, Emma Stone junta-se a Sophie Turner e Ana De Armas