São muitas as estrelas que se deslocaram até à capital francesa para marcar presença na Paris Fashion Week, e nesta galeria falamos de Emma Stone, Sophie Turner e Ana De Armas.

Para o desfile da Louis Vuitton, Emma Stone, de 36 anos, escolheu um vestido arrojado, preto, com alguma transparência e renda. À peça de roupa juntou um par de brincos em forma de argolas douradas, simples, collants pretas e sapatos de salto alto no mesmo tom e com tiras.

A atriz juntou-se assim a Sophie Turner, de 29 anos, que optou por um minivestido preto de couro, e botas de cano alto.

Já Ana De Armas, de 36 anos, que também esteve presente no evento de moda, surgiu com um look também em tons de preto, mas com lantejoulas, o que lhe deu algum brilho, e um casaco com um padrão floral branco.

