No domingo, um dia depois de mais uma emissão do 'Dança com as Estrelas', Miguel Cristovinho deixou uma mensagem na sua página de Instagram a falar do programa.

Após ter estado em risco de abandonar o programa, tendo acabado por ser salvo e quem saiu foi Tiago Carreira, o cantor dos D.A.M.A disse: "Foi uma semana dura, já me tinham avisado que samba era a dança de salão mais difícil e foi muito isso que senti. Por mais treino que haja nos poucos dias que temos para ensaiar, por mais repetição de passos ou técnica de pernas, braços, posições que pratiquemos, o meu maior objetivo é e será sempre conseguir realmente não pensar em nada disso durante aquele minuto e divertir-me".

"Fiquei feliz que isso tenha voltado a acontecer. Receber 9-9-8, possivelmente na minha noite mais fraca desde que começou o programa, deixou-me orgulhoso e olhem… é assim que estamos, o nível está tão elevado que receber uma pontuação como esta não significa necessariamente que tenha correspondido às expectativas. Mais um frente-a-frente com uma dupla bonita, duas pessoas com corações de ouro e que também mereciam muito continuar na competição, Tiago Carreira e Andreia Antunes gosto muito de vocês", acrescentou.

"Acho que ainda não me habituei a isto de ter pessoas a gastarem dinheiro para eu ficar num programa de televisão, mas quero que saibam que sou muito grato por cada um de vocês que votou em mim. Prometo voltar a apontar outra vez aos 30 que o Nelson já levou mais um que eu, a Raquel e a Luisinha e alguém tem de ir lá morder-lhe os calcanhares", continuou, deixando por fim uma resposta a comentários negativos.

"Cada pessoa é livre e tem o direito à sua opinião, no entanto, não vou permitir comentários de ódio gratuitos a outros concorrentes aqui no meu Instagram. O programa tem o formato que tem, desde sempre, e estas são as regras do jogo, estamos todos a dar o nosso melhor e ninguém merece ser enxovalhado por tentar fazer algo que nunca fez. muito amor", rematou.

