Iury Mellany, concorrente que ficou em quarto lugar no reality show 'Secret Story - Desafio Final', cuja última gala aconteceu no passado domingo, esteve hoje, dia 18, à conversa com Manuel Luís Goucha no seu programa das tardes na TVI.

Questionada pelo apresentador acerca da forma como lidava com as críticas negativas, que nunca faltam nas redes sociais, Iury respondeu: "Fui criada num lar com muito carinho, muito amor e aceitação. Ensinaram-me sempre a não ligar às opiniões alheias, ao ódio".

"Não me afetam minimamente!", garantiu, referindo-se às críticas propriamente ditas.

"Tenho recebido uma onda de amor enorme e agradeço desde já a todas as pessoas que me apoiaram, que me deram amor e carinho - a esses sim, dou toda a importância do mundo", continua.

Já quanto aos outros, os famosos 'haters', a entrevistada diz "não dar importância. "Leio e rio-me", garantiu.