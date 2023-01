Aos 48 anos, Preta Gil enfrenta um cancro no intestino e tem atualizado os seguidores sobre esta faze difícil, estando atualmente a fazer tratamentos de quimioterapia.

Além dos relatos sobre o seu estado de saúde, a artista brasileira também não deixa passar em branco o carinho que tem recebido, especialmente os miminhos que lhe são enviados.

Esta quinta-feira, Preta Gil gravou um vídeo que mostra os vários ramos de flores que recebeu só hoje, estando maravilhada com todo o amor e apoio.

"Não tenho palavras. Estas são as flores só de hoje, uma loucura", disse enquanto mostrava as flores e as mensagens. Veja o vídeo da galeria.

