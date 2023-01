Artista brasileira foi diagnosticada com cancro no intestino no início de janeiro.

Preta Gil atualizou os seguidores sobre o seu estado de saúde como tinha já deixado "prometido". A artista começou agora o tratamento contra o cancro, quimioterapia, e gravou um vídeo onde fala sobre esta fase. "Momentos difíceis, mas muito reveladores. Não sei porque é que meti na cabeça que ia começar a ter efeitos colaterais da quimio mais para a frente, mas é quase que imediato", disse, salvaguardando que os efeitos são "completamente controláveis". "Estou aqui para dizer que vou vencer, que tenho mais certeza do que nunca que esta vitória já é minha", destacou, aproveitando o momento para agradecer todas as mensagens de carinho e apoio que tem recebido. Veja o vídeo na galeria. Leia Também: Cantora Preta Gil diagnosticada com cancro após seis dias internada