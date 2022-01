Kate Middleton faz hoje 40 anos. Nascida a 9 de janeiro de 1982 no Royal Berkshire Hospital em Reading, em Inglaterra, Catherine Elizabeth Middleton foi a primeira filha de Michael Middleton e Carole Goldsmith Middleton, um casal de empreendedores da classe média que trabalhava num aeroporto quando, em 1987, decidiu abrir a Party Pieces, uma empresa de comercialização de decorações e artigos de festa que rapidamente se tornou num sucesso comercial.

Aluna aplicada desde o início do seu percurso escolar, surpreendeu também os professores pelo talento desportivo enquanto estudava no Marlborough College, em Wiltshire. Chegou a ser capitã de uma das equipas femininas de hóquei deste colégio. Depois de concluir o ensino secundário, fez uma pausa de um ano para estudar em Itália e para participar num projeto de intervenção social no Chile. Inscreve-se, depois, no curso de história da arte na University of St Andrews, na Escócia, que começa a frequentar em 2001. É nessa universidade que conhece William de Inglaterra, o segundo na linha de sucessão ao trono britânico.

Em 2003, começam a namorar e, pouco depois, vão viver juntos em Balgove House. Até 2005, partilham essa casa com mais dois colegas. Em 2007, o casal separa-se, mas reconcilia-se pouco depois. Em 2010, no Quénia, William de Inglaterra pede Kate Middleton em casamento. A cerimónia é agendada para o dia 29 de abril de 2011 na abadia de Westminster, em Londres. O primeiro filho nasce em julho de 2013, o segundo em maio de 2015 e o terceiro em 23 de abril de 2018.

Apesar de não ter a popularidade da sogra, Diana de Gales, a eterna princesa princesa do povo, falecida num acidente de viação em Paris em 1997, a atual duquesa de Cambridge é, além de um ícone de estilo e elegância, uma figura consensual e apreciada. Mãe extremosa, poderá vir a ser, no futuro, rainha consorte, um cargo para o qual se tem vindo a preparar afincadamente. Além de representar a coroa, tem abraçado causas sociais e apoiado organizações caritativas.

No passado dia 24 de dezembro, véspera de Natal, Kate Middleton surpreendeu o mundo ao surgir em público a tocar piano. A mulher de William de Inglaterra acompanhou o cantor Tom Walker durante a interpretação da balada "For those who can't be here" num espetáculo natalício. Transmitida pelo canal de televisão ITV, a atuação, muito elogiada, tinha sido gravada em segredo três semanas antes, a 8 de dezembro, na abadia de Westminster, onde a duquesa casou em 2011.