Franz Bonaventura Adalbert Maria Herzog von Bayern, que em Portugal recebeu o nome de Francisco Boaventura Adalberto Maria Herzog da Baviera, atual pretendente ao título de duque da Baviera e chefe da Casa de Wittelsbach, a antiga família real do reino da Baviera, acaba de assumir publicamente a homossexualidade a três semanas de fazer 88 anos. É um dos primeiros membros da realeza europeia a fazê-lo, através de um retrato de Erwin Olaf, fotógrafo que já fotografou a rainha Máxima dos Países Baixos.

O descendente de Isabel da Baviera, impertatriz da Áustria, que a atriz alemã Romy Schneider imortalizou no grande ecrã como Sissi, nunca escondeu dos mais próximos o relacionamento com Thomas Greinwald, o companheiro de longa data, mas também nunca o tinha confirmado publicamente. A fotografia do casal, tirada em maio no Palácio Nymphenburg, em Munique, é uma das quatro novidades do museu germânico Kunsthalle München, que também exibe um retrato do alemão com um canídeo.