Leonor de Borbón está apaixonada por um colega. De acordo com a edição argentina da revista Caras, o primeiro órgão de informação a avançar com a notícia, a princesa das Astúrias, herdeira da coroa espanhola, que faz 15 anos em outubro, enamorou-se por um aluno do prestigiado colégio que frequenta em Madrid. A identidade do eleito não foi divulgada mas, segundo a publicação, o estudante é filho de um milionário espanhol. Os pais da infanta já sabem e, como seria de esperar, não aprovam a relação.

Além de considerarem que a adolescente ainda é muito nova para namorar, Filipe VI e Letizia Ortiz preferem que Leonor de Borbón se concentre na exigente aprendizagem que tem pela frente para, um dia, poder vir a assumir o trono espanhol. A mãe da princesa das Astúrias é conhecida pelo rigor que impõe na educação das filhas, que têm períodos limitados para ver televisão e aceder à internet. Segundo a imprensa argentina, a infanta, conhecida pela sua serenidade, tem revelado alguma rebeldia em privado.