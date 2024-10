Rebeca Caldeira, criadora de conteúdos digitais, tem por hábito partilhar vários momentos hilariantes, seja sozinha ou em família - nomeadamente com o marido.

Uma das suas últimas partilhas correu os órgãos de comunicação social, uma vez que a influencer se filmou a 'furar' a Gala dos Globos de Ouro sem ter sido convidada.

Apesar deste espírito leve, Rebeca Caldeira tem também momentos de fragilidade e fez questão de os partilhar com os fãs numa publicação no Instagram, esta quarta-feira, 16 de outubro.

"Um post diferente", começou por escrever na legenda. "Depois do Q&A [question and answer - em tradução livre: pergunta que eu respondo] que lancei ontem, recebi várias mensagens a dizer que admiram o facto de eu conseguir fazer tudo e a forma como levo a maternidade".

"E eu fiquei a pensar que talvez, erradamente, pinte uma realidade demasiado perfeita! Será? A sério que não achava isto. Acho mesmo que é incrível mas tem vários desafios e eu não sou nenhum exemplo. Falho mesmo muito", acrescentou ainda na publicação na qual surgem várias fotografias de Rebeca e dos filhos, também elas acompanhadas por pequenas frases.

"Mas sei que me esforço e no final do dia claro que é o mais importante. Não acho que a maternidade me venha naturalmente, 'sem esforço', porque sou por natureza uma pessoa que gosta de ter tudo controlado e muito impaciente. E pais desse lado, não preciso de dizer mais nada certo? Um shot de realidade aqui hoje".

"A última fotografia foi em agosto… depois de um mês intenso com os dois em casa... Duro", concluiu referindo-se à última fotografia da publicação na qual surge emocionada.