"Gosto do inverno, mas adoro o verão", começou por escrever Débora Monteiro no Instagram, esta quinta feira, 6 de março.

A atriz aproveitou as redes sociais para deixar um pequeno desabafo sobre as saudades que tem da estação do calor.

"As meninas estão sempre a perguntar se falta muito para as férias. Até elas sentem saudades da praia, do calor, de dias sem horários, de mergulhos e chinelo no pé", continuou na legenda que acompanha as fotografias que publicou com as filhas.

"Não sei se em vossa casa acontece, mas aqui tenho de esconder as havaianas, porque se elas as encontram imploram para andar com as havaianas de sereia. Até os nossos passeios são muito mais giros no verão. Mais giros e mais coloridos. Calor, estamos a dar todos os sinais. Podes começar a aparecer, estamos à tua espera", desejou por fim.