Matay será o protagonista do programa 'Alta Definição' deste sábado, 29 de janeiro. Durante a conversa com Daniel Oliveira, o artista foi questionado em relação a um momento marcante que viveu com o filho, do qual já tinha falado numa outra ocasião.

"Numa entrevista que eu dei em que falava sobre o meu filho sobre uma situação que ocorreu na escola... Porque é que um miúdo aos cinco anos percebe que há problema?", questiona, recordando as palavras que ouviu do menino na altura: "Eu não quero ser mais preto".

Questionado sobre o que é que lhe respondeu, Matay relembrou: "Não há mal nenhum em ser preto".

Veja o momento:

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Daniel Oliveira (@daniel__oliveira)

Leia Também: Saiba 10 coisas num minuto sobre... Matay

Leia Também: "O conceito 'só se estraga uma casa' é o realojamento em Portugal"