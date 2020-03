Esta terça-feira, dia 3, Carolina Deslandes esteve à conversa com Fátima Lopes durante o programa 'A Tarde é Sua'. Ainda sobre as críticas de que foi alvo nas redes sociais, a artista abordou o assunto, demonstrando a sua posição.

"Não vou ser hipócrita. Não posso dizer que sou absolutamente bem resolvida e tranquila, sou uma pessoa como todas as outras. Há dias em que tenho uma maior capacidade de ignorar, há dias em que essa capacidade é menor. Mas em todos existe um alarme que toca dentro de mim de que se isto acontece comigo, acontece com muito mais pessoas. Muitas vezes com pessoas que não têm armas necessárias para rebaterem críticas deste tipo ou que não têm apoio familiar, ou estrutura para lidar com este tipo de coisas", afirmou.

"Quero saber que fiz o que estava ao meu alcance para tornar o mundo um sítio mais tolerante para os meus filhos", acrescentou, afirmando que não se importa de usar a sua exposição pública para falar de temas mais sérios e fraturantes.

Leia Também: "Gorda de m**** vais ser eliminada". Carolina Deslandes reage a críticas