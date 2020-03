"Agora sim, bem vindos à terceira guerra mundial", lamentou Liliana Rodrigues ao deparar-se com notícias que apontam a possibilidade de a quarentena preventiva relacionada com a pandemia do novo coronavírus se estender até junho deste ano.

"Claro, são eles [políticos] que nos vão pagar para estar em casa. Não vamos morrer do vírus, vamos morrer de fome por este andamento. Quem não ganha de lado nenhum vai viver como? Não devo ser a única que esta com esta revolta, por isso não me venham cá mandar mensagens a dizer que só tenho de respeitar que eu mando já tudo para um certo sítio e corro tudo a bloqueio", escreveu ainda a ex-concorrente do programa 'Love On Top', da TVI, mostrando-se aparentemente contra o estender da quarentena e isolamento social.

"Eu e muito outros não recebemos de lado nenhum se não trabalharmos", continuou a jovem, que ao que se sabe tem como ocupação profissional a sua loja online.

Leia Também: Ex-'Love On Top' e o namorado criticados por continuarem a trabalhar