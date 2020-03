Liliana Rodrigues e o namorado, Bruno Khalifa, ficaram de quarentena em casa tal como a grande maioria dos portugueses, mas resolveram continuar a trabalhar a partir de casa. A ex-'Love On Top' manteve a venda de roupas online e o jovem passou a cortar cabelos na residência de ambos.

A decisão de Bruno Khalifa gerou enorme revolta entre os fãs e levou a que este fosse duramente criticado. Perante os comentários dos seguidores, este resolveu reagir.

"Se preciso de ganhar dinheiro, vou fazê-lo trabalhando em casa e com as devidas precauções. Só vem quem quer", defende.

Também Liliana resolveu sair em sua defesa: "Se há quem tenha nascido com o cu virado para a lua ou tem quem lhe pague as contas, ótimo. Nós moramos juntos e temos as nossas contas para pagar. E não é quem critica que as paga", afirma, indignada com os comentários de que têm sido alvo.

