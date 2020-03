Carolina Miranda usou esta segunda-feira as suas redes sociais para partilhar com os seguidores um desabafo sincero onde admite que a sua gravidez não está a correr como desejado.

Apesar de considerar esta fase maravilhosa, a antiga concorrente do programa 'Love On Top', da TVI, diz não ter conseguido desfrutar deste momento da melhor forma. Nos primeiros meses devido a problemas relacionados com a gestação e agora devido ao estado atual do país e do mundo com a propagação da pandemia do novo coronavírus.

"Não tive a melhor gravidez do mundo, passei muito mal até aos quatro meses, sensivelmente. Tinha uma perspectiva de gravidez e o balão cor-de-rosa saiu furado. A minha gravidez foi totalmente diferente daquilo que algum dia sonhei", começa por lamentar.

Agora, aos sete meses de gestação, é a incerteza em relação ao futuro que mais a assusta. "Estou de sete meses e com uma enorme ansiedade dentro de mim, não quero pensar muito nisto e não sei o que esperar com isto tudo de não poder sair de casa para comprar o que me falta para a minha bebé, fazer a minha vida normalmente sem medos (...)".

"Como assim, nós grávidas que estamos a criar um mundo dentro de nós não temos oportunidade de podermos ver se está tudo bem com o nosso bebé? Ecografias a serem desmarcadas, análises e exames importantes com um prazo a cumprir (desmarcadas), principalmente no primeiro e no segundo trimestre", lamenta ainda, passando a referir um conjunto de outras coisas que havia planeado e que agora não terá oportunidade de realizar.

"É frustrante não termos oportunidade de realizar as aulas de preparação para o parto. Por mais que existam aulas online, infelizmente não é igual. É frustrante sabermos que o nosso sonho está a ir por água a baixo e que o pai não vai poder estar presente num momento tão emocionante e especial que é o parto", refere a futura mamã, que termina o seu desabafo mostrando-se profundamente triste com a situação. "Estou triste, ansiosa e assustada, isto é apenas um desabafo meu", completa.

Recorde-se que a bebé de Carolina, uma menina, é fruto da sua relação com Tiago Ferreira. O casal conheceu-se durante a participação de ambos no programa 'Love On Top'.

