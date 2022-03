A preparar-se para ser mãe pela segunda vez, Inês Folque tem sido abordada por internautas que lhe pedem para revelar o sexo do bebé. No entanto, muitas das mensagens que tem recebido são "intrusivas e desagradáveis".

Nas stories da sua página de Instagram, a apresentadora decidiu partilhar, esta sexta-feira, o exemplo de uma das mensagens que já recebeu. Na publicação, pediu: "Não me mandem mensagens destas".

"Não é a primeira nem a segunda. E algumas têm sido ainda mais intrusivas e desagradáveis", contou.

"Não há nenhum mistério, há sim a minha vontade do fazer quando me apetecer, e se me apetecer. Acho que ainda mantenho esse direito, confesso que me tem incomodado receber algumas mensagens mais intrusivas sobre este tema. Esta é um assunto que no limite diz-me respeito a mim e à minha família", rematou.

© Instagram

