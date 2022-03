Quase a ser mãe pela segunda vez, Inês Folque tem vivido dias menos bons com o filho mais velho, o pequeno Tomás, de dois anos, doente.

"Depois de um mês sem dormir, percebemos a causa", começou por dizer a apresentadora nas stories da sua página de Instagram, esta quarta-feira, 16 de março, explicando depois que o filho está a sofrer com "otites". "Afinal estava tudo certo com o sono dele, eram mesmo só muitas dores", acrescentou.

"Como faz resistência ao antibiótico, achamos que já está bem e na verdade continua igual ou volta à otite", continuou, destacando que o pequeno Tomás "é seguido por otorrino há muito tempo e quando têm suspeita de otite vai logo de urgência". "Infelizmente, não tem conseguido chegar a fazer um mês sem otites nos dois ouvidos", partilhou.

"Duas otites e pés mãos e boca. Cheio de dores e com feridas do vírus. E duas injeções de penicilina para as otites já que os antibióticos orais não estão a dar vazão. Portanto, é isto que tem sido os últimos dias... E um fim de gravidez muito diferente do que esperei, confesso", disse ainda.

Mais tarde, ainda nas stories, mostrou o menino com "feridas nos pés, mãos e boca".

