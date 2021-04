Na passada quinta-feira, 1 de abril, Wilson Teixeira não resistiu em assinalar o Dia das Mentiras e pregou uma pequena partida aos seguidores ao anunciar que tinha sido convidado para ser comentador do Canal 11.

"Princípio do fim do preconceito. É com muito orgulho que vos informo que no dia de hoje, fui convidado e contactado pelo Canal 11 para ter a oportunidade de fazer alguns comentários no Canal televisivo da FPF", escreveu na altura.

Tudo não passou de uma brincadeira e o ex-concorrente da 'Casa dos Segredos' fez questão de partilhar um vídeo, esta sexta-feira, no qual esclareceu a "mentira".

"Enganei-vos. Infelizmente, não é verdade. É uma mentira que gostava que fosse verdade. Ninguém me convidou para ser comentador do Canal 11, mas gostava muito. Pode ser que um dia aconteça", afirmou.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Wilson Teixeira (@misterwilsont)

Recorde-se que, ainda esta semana, Wilson Teixeira esteve envolvido numa polémica com a TVI. O ex-concorrente da 'Casa dos Segredos' publicou um vídeo no qual teceu duras críticas a Cristina Ferreira devido a um pagamento relativo a uma prestação enquanto comentador do 'Big Brother'.

