"Na minha família não há choques de gerações quando o amor e a alegria estão no comando da vida". Foi com estas palavras que Bibá Pitta começou por legendar o vídeo que publicou na sua página de Instagram esta sexta-feira.

A celebridade mostrou o pai a dançar com as duas netas mais velhas (a filha mais velha de Bibá e a filha do irmão da figura pública). "O avô mais querido", afirmou.

"É um momento tão bonito, tão cheio de ternura, que faz o coração sorrir! Este vídeo é uma verdadeira delícia para recordar que a dança da vida é ainda mais especial quando feita com aqueles que amamos. Tinha que partilhar este momento. É assim ou não é minha gente querida?", pode ainda ler-se na mesma publicação.

