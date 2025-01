Bibá Pitta gravou um vídeo da filha Madalena numa das despedidas cheias de amor da jovem com trissomia 21.

Na legenda das imagens, a figura pública descreveu: "Minha gente querida, quero partilhar convosco um bocadinho do amor mais puro e genuíno que vivo todos os dias. A minha menina especial tem uma maneira tão doce de me lembrar, em cada gesto, o que significa amar sem esperar nada em troca".

"Todas as manhãs, quando sai do carro para ir para a escola, vira-se para mim, com aquele sorriso de menina que nunca cansa, e diz com o maior carinho: 'Amo-te'. Todas as noites, antes de adormecer, não falha: 'Amo-te, mãe querida'. Como não ser loucamente apaixonada por uma alma assim? Por alguém que nunca pede nada, apenas dá! Dá amor! Dá sorrisos! Dá a certeza de que o mundo é um lugar melhor só por ela existir", acrescentou.

"E eu fico aqui a perguntar-me: como saber viver sem este amor? Como? A resposta é simples! Não sei, nem quero saber! Porque viver sem este amor seria viver sem ela. Minha Madalena querida, obrigada pelo teu amor! Também te amo", completou.

