Recentemente, Bruce Willis foi 'apanhado' pelos paparazzi e foi a primeira vez que foi visto em público depois de ter sido revelado que sofre de demência.

De referir que Bruce foi fotografado enquanto ia encontrar-se com amigos para tomar um café em Santa Monica.

Entretanto, mais precisamente este fim de semana, a mulher do ator, Emma Willis, decidiu gravar um emotivo vídeo e publicá-lo no Instagram, pedindo mais privacidade nesta fase complicada das suas vidas.

Além disso, apelou para que os fotógrafos "não gritem" com o ator na rua.

"Esta é para os fotógrafos e para as pessoas de vídeo que estão a tentar obter exclusivos do e sobre o meu marido: sei que este é o vosso trabalho, mas deem-nos espaço", disse.

"Às pessoas do vídeo, por favor não gritem com o meu marido a perguntarem como é que ele está ou o que quer que seja. Simplesmente não o façam, ok? Dêem-lhe espaço. Deixem que a nossa família ou quem quer que esteja com ele nesse dia possa levá-lo do ponto A para o ponto B em segurança", acrescentou.

Veja o vídeo na íntegra: