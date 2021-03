Meghan Markle aproveitou a entrevista que deu a Oprah Winfrey para esclarecer um dos maiores rumores que surgiu a seu respeito. Questionada pela apresentadora norte-americana se tinha feito Kate Middleton chorar (como foi noticiado pelos tabloides), Markle garantiu que foi precisamente o "contrário" o que aconteceu.

"Não digo isto para prejudicar ninguém. A semana do casamento foi muito difícil e ela estava chateada com alguma coisa. Mas reconheceu, pediu desculpas e trouxe-me flores com um cartão. Ela fez o que eu faria se magoasse alguém, certo? Assumir as responsabilidades", relata.

"O que me chocou foi que seis, sete meses depois do casamento o contrário foi revelado ao mundo", notou Meghan, garantindo que não queria mesmo que o sucedido se tornasse público.

"Não houve um confronto, e não acho que seja justo entrar em pormenores do que aconteceu depois dela ter pedido desculpa e de eu a ter perdoado. O difícil foi ser acusada de uma coisa não só eu não fiz, como também me aconteceu", completou.

Leia Também: Meghan Markle e Harry casaram-se em segredo antes da grande cerimónia