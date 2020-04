Mais um dia de quarentena para Lili Caneças. Como a socialite tornou habitual, hoje partilhou mais um vídeo com os seus seguidores do Instagram onde mostra as atividades que lhe ocuparam o dia em casa.

Se ontem regressou à cozinha, tarefa que não executava há três décadas, esta terça-feira, dia 14, deu-se ao luxo de ouvir a sua música preferida e colocar a leitura em dia.

"Não fiz rigorosamente nada", afirmou na gravação. Já na legenda, acrescentou: "Porque me senti um personagem utópico e cheio de vontade de viver num mundo recôndito lembrei-me de si, com muito carinho", referindo-se ao escritor Valter Hugo Mãe.

