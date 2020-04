Lili Caneças tem vindo a estar em contacto com os seus fãs do Instagram ao longo destes dias de quarentena partilhando todas as 'aventuras' que vai vivendo. Ora, na sua mais recente publicação do Instagram, a socialite revelou que regressou a uma tarefa que há muitos anos não executava.

"E o impossível aconteceu... há 30 anos que não cozinhava, porque detesto e vivo sozinha, tenho um serviço de catering ótimo", afirma na legenda de um vídeo onde surge 'entre tachos'.

"Mas como estou de quarentena voluntária desde 11 de março... hoje resolvi testar os meus dotes de cozinheira (que não são nenhuns) mas até que não me saí mal... mas não é para continuar", completa.

Eis o momento...

