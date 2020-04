Lili Caneças completou este sábado, dia 4 de abril, 76 primaveras. A data merecia uma comemoração à altura, motivo pelo qual a famosa socialite tinha agendado uma festa no Hotel Palácio para mais de 50 pessoas. A pandemia do novo coronavírus veio mudar os planos, mas não impediu Lili de usar o look de gala que tinha preparado para este dia.

Apesar de estar sozinha em casa, a celebridade quis celebrar com os seus seguidores. Como? Gravando um vídeo onde se mostra vestida de gala a tomar o seu chá das cinco.

Espreite o vídeo na galeria para fazer parte da original 'festa' de aniversário de Lili Caneças.

