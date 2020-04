Lili Caneças tem este sábado motivos para celebrar. A socialite completa a 4 de abril mais uma primavera... e agora, já sem medo de assumir a idade, as rugas e todas as qualidades e defeitos associadas ao avançar dos anos.

Aos 76 anos de vida, hoje celebrados, Lili sente que "ser velha" até pode ser uma mais-valia.

"(...) É minha obrigação dizer para que não se importem de envelhecer", afirmou a famosa socialite em entrevista recente ao Fama Ao Minuto.

"Quando estive em Cannes como embaixadora da Magnum [evento que decorreu em paralelo com o Festival de Cinema de Cannes de 2019] a única pessoa que parou o trânsito fui eu. Porquê? Porque era a única velha bonita, não estava lá a Jane Fonda. No meio de tantas mulheres jovens eu acabava por me destacar. Nessa altura senti que ser velha era uma mais-valia e acho que é minha obrigação dizer para que não se importem de envelhecer. Se estiverem bem com vocês, com autoestima, não há problema nenhum em envelhecer. Eu gosto de ser velha, quer dizer que já cá cheguei", afirmou.

