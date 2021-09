Kate Middleton conquistou uma série de pontos junto do público esta semana por causa dos seus looks. Depois de ter 'parado' a passadeira vermelha da estreia do novo filme de James Bond, eis que a duquesa de Cambridge volta a deslumbrar com mais uma das suas combinações.

Esta quarta-feira, na companhia do marido, o príncipe William, Kate viajou até à Irlanda do Norte para conhecer histórias de jovens sobre a forma como viveram a pandemia e ainda para visitarem organizações de solidariedade locais.

Para a ocasião, Middleton escolheu um fato roxo, de calças e blazer, conjugado com uma camisola de gola alta preta.

Veja na galeria o visual.

