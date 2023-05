Alejandro Sanz deixou milhares de fãs preocupados depois ter feito um desabafo no Twitter na passada sexta-feira, dia 26 de maio. O cantor espanhol, de 54 anos, recorreu a esta rede social para assumir que não se encontrava bem, embora sem detalhar o motivo.

"Não estou bem. Não sei se isto tem alguma utilidade, mas eu quero dizê-lo. Estou triste e cansado. Caso alguém acredite que sempre deve haver uma brisa do mar ou um fogo de artifício numa noite de verão. Estou a trabalhar para que isto desapareça. Subirei ao palco e algo dentro de mim me dirá o que fazer. Mas às vezes eu nem quero estar lá. Literalmente. Só para ser honesto. Para não entrar no barulho inútil. Eu sei que existem pessoas que se sentem assim. Se funciona para ti, eu sinto-me da mesma maneira", escreveu o artista nesse dia.

Agora, passadas várias horas, Alejandro Sanz voltou à plataforma para tranquilizar aqueles que deixou preocupados.

"Estes dias recebi muito amor de diferentes formas e sou muito grato por todos elas. Tive um surto forte este final de semana e embora a luz ainda não tenha acabado de chegar, parece que um vaga-lume acordou no meu peito. Não quero suspender a digressão porque acho que com a ajuda certa e um pouco de compreensão e apoio nos espetáculos, vamos conseguir. Além disso, acho que trancar-me não é uma boa ideia. Obrigado pelo calor. Seguimos para um novo dia. O sol está a caminho", relatou o artista.

-----

Serviços telefónicos de apoio emocional e prevenção ao suicídio em Portugal: (ou) Se estiver a sofrer com alguma doença mental, tiver pensamentos auto-destrutivos ou simplesmente necessitar de falar com alguém, deverá consultar um psiquiatra, psicólogo ou clínico geral. Poderá ainda contactar uma destas entidades:

SOS Voz Amiga (entre as 16h e as 24h) - 213 544 545 (Número gratuito)

- 912 802 669 - 963 524 660

Conversa Amiga (entre as 15h e as 22h) - 808 237 327 (Número gratuito) e 210 027 159

SOS Estudante (entre as 20h e a 1h) - 239 484 020 - 915246060 - 969554545

Telefone da Esperança (entre as 20h e as 23h) - 222 080 707

Telefone da Amizade (entre as 16h e as 23h) – 228 323 535

Todos estes contactos garantem anonimato tanto a quem liga como a quem atende. No SNS24 (808 24 24 24 - depois deve selecionar a opção 4), o contacto é assumido por profissionais de saúde. A linha do SNS24 funciona 24 horas por dia.

Leia Também: Beyoncé presta homenagem a Tina Turner em espetáculo