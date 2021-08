Daniela Melchior conseguiu alcançar o pico na sua carreira enquanto atriz ao integrar o elenco do filme 'O Esquadrão Suicida' onde dá vida à personagem de Ratcatcher 2, tendo se tornado assim numa estrela internacional.

No entanto, até que conseguisse atingir este sucesso, a artista revelou que passou por momentos mais difíceis da sua vida.

Na sua conta de Instagram, Melchior fez uma brincadeira com uma das suas imagens do filme, referindo: "Aqueles momentos a ir e a voltar do trabalho, quando pensamos sobre a vida e de como desejávamos apenas ganhar a lotaria e dizer a toda a gente 'tenho de ir, ADEEEEUS'".

Brincadeira partilhada pela atriz© Instagram - Daniela Melchior

Posteriormente, e apesar das palavras terem sido escritas em tom de brincadeira, a atriz portuguesa acabou por fazer um desabafo: "Claro que estou realmente grata pelo que estou a viver e a fazer o que eu amo.

Quem me conhece sabe que há alguns anos não estava feliz a trabalhar em Portugal, e comprei um bilhete de ida para a Tailândia para priorizar a minha saúde mental e física.

A última instastorie sobre altos e baixos (mais baixos do que altos) não teve nada a ver com 'O Esquadrão Suicida'. Na verdade, 'O Esquadrão Suicida' foi a minha lotaria".

Desabafo que esta acabou por fazer© Instagram - Daniela Melchior

