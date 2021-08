O futuro só pode ser risonho para Daniela Melchior. Esta segunda-feira (16 de agosto), a atriz portuguesa chegou ao primeiro lugar na lista dos artistas mais populares do mundo no IMDb, uma conhecida plataforma de dados de cinema, consultado por milhões de utilizadores em todo o planeta.

Daniela aparece desta forma a liderar o ranking STARmeter do IMDb, seguida de Markie Post, atriz que morreu na passada semana e de Margot Robbie, conhecida celebridade de Hollywood com quem trabalhou no filme 'O Esquadrão Suicida'.

Na trama, Melchior dá vida a Ratcatcher 2, personagem que representou a sua estreia internacional e que a lançou para as luzes da ribalta.

Também no Instagram os números crescem a olhos vistos para a atriz. A sua conta já está perto dos 700 mil seguidores.

Ranking STARmeter do IMDb liderado pela atriz portuguesa © Reprodução/ IMDb

Leia Também: Daniela Melchior deslumbrante na antestreia de 'O Esquadrão Suicida'