Esta segunda-feira, dia 2 de agosto, foi um dia particularmente especial para Daniela Melchior. A atriz portuguesa marcou presença na antestreia de 'O Esquadrão Suicida', filme do qual faz parte, e deslumbrou na passadeira vermelha.

A atriz portuguesa, de 24 anos, que na trama dá vida à personagem Ratcatcher, marcou presença no evento com um vestido comprido preto e uns stilettos a combinar. As peças usadas são criações das marcas de luxo Versace e Bvlgari.

Espreite o look completo na galeria.

'O Esquadrão Suicida', recorde-se, chega aos cinemas portugueses a partir do dia 5 de agosto.

Leia Também: Hilariante! Atores de Esquadrão Suicida apanham Daniela Melchior a dormir