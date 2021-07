Daniela Melchior resolveu promover de forma original a estreia do filme 'O Esquadrão Suicida (The Suicide Squad)' no Reino Unido.

A atriz portuguesa, que faz parte do elenco dando vida à personagem Ratcatcher, divulgou um vídeo hilariante que mostra o momento em que alguns dos seus colegas de elenco a apanharam a dormir nos bastidores da produção.

Enquanto Daniela dorme, nomes como David Dastmalchian e Idris Elba, que também fazem parte da trama, dançam em seu redor.

"Amanhã, é o dia. Não faças como a Ratcatcher, não te deixes dormir, vê", escreve a artista na legenda das imagens.

'O Esquadrão Suicida' chega ao Reino Unido a 30 de julho, em Portugal poderá ver o filme no cinema a partir do dia 5 de agosto.

