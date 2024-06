Sendo uma mamã muito 'babada', Maria Botelho Moniz não resiste em partilhar com os seguidores da sua página de Instagram momentos que passa com o filho, o bebé Vicente.

Foi o que aconteceu no início desta semana, com a apresentadora a destacar brincadeiras com o filho.

Entre os comentários houve um em particular que se destacou: "O pequenino está no andarilho? É muito mau para as crianças, pesquise, é o que ouço, já não aconselham para os meninos".

Respondendo ao comentário, a apresentadora notou: "Não está num andarilho".

© Instagram - Maria Botelho Moniz

De sublinhar que Vicente é fruto da relação de Maria Botelho com o piloto Pedro Bianchi Prata, de quem está noiva.

Leia Também: Imagens do fim de semana de Maria Botelho Moniz com o filho