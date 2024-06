Depois de Pedro Bianchi Prata ter publicado no Instagram um carinhoso retrato com o filho, Maria Botelho Moniz destacou algumas imagens do seu fim de semana.

A mamã mostrou aos fãs novas fotografias do filho de ambos, o pequeno Vicente, que nasceu em novembro do ano passado.

"O fim do fim de semana", disse na legenda dos registos que pode ver na galeria. Após a partilha, a caixa de comentários da publicação 'encheu-se' de carinhosas reações.

