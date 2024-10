Maria Botelho Moniz começou o dia a 'presentear' os seguidores da sua página de Instagram com um carinhoso registo fotográfico.

Enquanto o filho Vicente estava a beber o leite ao colo da mamã, a apresentadora da TVI captou este momento e partilhou nas stories da rede social, esta quarta-feira, dia 16 de outubro. Veja a fotografia abaixo.

De recordar que o pequeno Vicente - que nasceu em novembro do ano passado - é fruto do noivado de Maria Botelho Moniz com o piloto Pedro Bianchi Prata.

© Instagram_mariabotelhomoniz

