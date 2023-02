Foi ao mostrar uma fotografia em que aparece a amamentar a filha Benedita, que nasceu em outubro do ano passado, que Alice Alves falou sobre este desafio da maternidade.

"Não chorei e não foi porque não calhou! Fiz das tripas coração para aguentar. A amamentação foi das coisas que mais me custou no início da maternidade. Mas quem me disse que passando o primeiro mês tudo melhorava, estava certo. Foi do 8 ao 80, passou do momento mais difícil e doloroso a um dos momentos mais bonitos e prazerosos. Ainda bem que o vivi", começou por destacar.

"Falei muito sobre isto com amigas. Fui aguentando sem grandes expectativas, e avaliando semana a semana, se continuava. Há quem não sofra nada, há quem sofra imenso, ouvi mil histórias. A minha teve um final feliz", acrescentou.

"Que corra bem a quem está a passar pelo mesmo. Tudo é válido, sem julgamentos e sem fundamentalismos", completou.

De recordar que a bebé é fruto da relação de Alice Alves com o chef Carlos Afonso.

