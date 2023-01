Alice Alves foi mãe pela primeira vez no dia 14 de outubro de 2022 e, devido ao nascimento de Benedita, a apresentadora tem estado afastada da TVI.

Esta sexta-feira, dia 20 de janeiro, a comunicadora partilhou uma fotografia antiga que tirou nas instalações da TVI e, na legenda, escreveu o seguinte: "A primeira fotografia do rolo! Nada de especial, tirada na casa de banho da TVI num intervalo do programa mas olhei para ela e pensei: Vou voltar a esta forma, não apenas pela aparência mas acima de tudo pelo bem estar físico e mental. Faz-me bem correr à beira mar, alongar, treinar no ginásio quando lá fora está mau tempo".

"Quem me conhece sabe que não gosto de treinos com grandes pesos e altas probabilidades de lesões, muito pelo contrário. Gosto de correr devagar, treinar com calma e com prazer. Se resulta? Para mim sim. E se está bom para mim, então está ótimo! A Benedita tem três meses e eu tenho dois números de calças acima, é normal e humano", acrescentou.

Alice, por fim, explicou que esta publicação serve para dizer que já voltou "aos treinos" e que em breve trará "mais novidades", não referindo-se se as mesmas estão relacionadas com um eventual regresso ao trabalho.

Leia Também: Alice Alves sobre filha bebé: "A Benedita sempre foi comprida e magrinha"