Alice Alves decidiu responder publicamente às dúvidas de uma seguidora, também mãe, em relação à alimentação infantil. Tal aconteceu depois da apresentadora ter revelado que a alimentação da filha, a pequena Benedita, variava entre a amamentação e o suplemento.

"Sim, a Benedita sempre foi comprida e magrinha. Eu não tenho a quantidade necessária para ela ficar bem. Primeiro dou o peito e depois o suplemento (do suplemente ela bebe apenas o que quer. Não insisto)", afirma na sua página de Instagram.

"Mas isto foi avaliado com o pediatra. Deve falar com o médico e perceber o que é melhor no vosso caso. O nosso leite é o melhor para eles! Se tivesse mais dava só peito. A Benedita adora o meu leite. Nunca rejeitou mas cada bebé é um caso", completa.



© Instagram - Alice Alves

